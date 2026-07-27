Santé des détenus et droit de visite | Le CGPR rejette des allégations infondées

Le Comité général des prisons et de la rééducation (CGPR) affirme avoir pris les mesures nécessaires au sein des établissements pénitentiaires pour faire face à la hausse exceptionnelle des températures.

Dans un communiqué publié ce lundi 27 juillet 2027, le CGPR indique avoir adapté les conditions et renforcé la prise en charge médicale afin de garantir la sécurité et le bien-être des détenus et faire face aux conditions climatiques actuelles,

Par la même occasion, le Comité des prisons a catégoriquement démenti les rumeurs faisant état d’une détérioration de la santé de certains prisonniers ou d’une interdiction de visite pour leurs familles et avocats, et ce, en référence au communiqué publié ce jour même par le comité de défense du président Ennahdha Rached Ghannouchi incarcéré à la prison de la Mornaguia

Le CGPR précise par ailleurs que tous les détenus bénéficient d’un suivi assuré par le personnel médical et paramédical des prisons et qu’en cas de besoin, ils sont transférés vers les services d’urgence des hôpitaux publics.

Quant au droit de visite, la même source ajoute que les visites des proches et des avocats se poursuivent normalement, dans le strict respect des procédures et règlements en vigueur.

Y. N.