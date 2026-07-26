Pour Moody’s, la position extérieure de la Tunisie est stable mais stagnante   

Dans une «revue périodique» de sa lecture du crédit tunisien à l’issue d’un comité de notation, l’agence de notation Moody’s maintient la note (Caa1, incluant la Banque Centrale de Tunisie) et la perspective stable, «mais le message d’ensemble est celui d’une stabilisation prudente plutôt que d’une amélioration structurelle», note Moktar Lamari dans son blog E4T.

L’économiste ajoute : «Moody’s reconnaît que les besoins de financement externes se sont allégés et sont mieux couverts par des réserves de change jugées modérées mais résilientes, malgré le poids des remboursements d’eurobonds» d’un montant de 700 millions d’euros échus le 15 juillet 2026.

«L’agence relève une résilience de la position extérieure tunisienne face à la hausse des prix pétroliers : malgré une facture énergétique en hausse de 38% sur un an (janvier-mai 2026), les réserves de change sont restées globalement stables, couvrant 3,3 mois d’importations en juin 2026» ; et ce grâce, notamment, aux exportations agricoles solides et à la croissance soutenue des transferts de la diaspora, qui ont amorti le choc sur le compte courant.

Tout en relevant que les investissements directs étrangers ont progressé de 14% en glissement annuel au premier trimestre 2026, Moody’s estime que 2026 marque une pause dans la consolidation budgétaire, sous l’effet d’une masse salariale publique croissante et de la hausse des prix énergétiques qui va aussi peser sur la facture de subvention, représentant déjà 20% des dépenses publiques (6,8% du PIB) en 2025.

I. B.