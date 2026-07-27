Institut Pasteur : Renforcement des capacités en surveillance environnementale des virus entériques

L’Institut Pasteur de Tunis, en partenariat avec l’Institut Pasteur d’Algérie, a co-organisé une formation pratique consacrée aux techniques de concentration des virus entériques dans les eaux usées.

Cette formation a été organisée dans le cadre du projet EnSurPoV (Implementation of Environmental Surveillance of Polio and Enteric Viruses in North African Countries), coordonné par Dr Sondes Haddad-Boubaker

Organisée les 19 et 20 juillet 2026 au Laboratoire des entérovirus de l’Institut Pasteur d’Algérie à Sidi-Fredj, cette formation a réuni des participants des deux instituts autour des méthodes de référence utilisées en surveillance environnementale.

L’objectif était de renforcer les compétences techniques des équipes, d’harmoniser les protocoles de laboratoire et de consolider la collaboration scientifique régionale pour la détection des poliovirus et d’autres virus entériques.

Cette initiative illustre l’engagement des partenaires du projet EnSurPoV en faveur du développement de la surveillance environnementale et du renforcement de la santé publique en Afrique du Nord.

IPT