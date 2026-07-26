Des passagers tunisiens bloqués au port de Civitavecchia en Italie

Une traversée de la compagnie de ferries italienne GNV vers la Tunisie a été annulée : des dizaines de Tunisiens sont bloqués au port de Civitavecchia, a annoncé ce matin, dimanche 26 juillet 2026 l’Agencia Nova. Des responsables de la compagnie auraient expliqué que «l’annulation du service est due à l’impossibilité d’obtenir les autorisations nécessaires pour l’entrée et l’accostage».

Des dizaines de citoyens tunisiens résidant dans divers pays européens se retrouvent bloqués au port de Civitavecchia, près de Rome, suite à l’annulation d’une traversée vers la Tunisie par la compagnie GNV. Des passagers ont déclaré à Mosaique FM que des responsables de la compagnie ont expliqué que «l’annulation du service est due au fait que les autorisations nécessaires auprès des autorités maritimes tunisiennes, pour permettre au navire d’entrer et d’accoster au port de La Goulette, n’ont pas été obtenues».

Les passagers ont appelé les autorités compétentes à intervenir d’urgence pour résoudre la situation et permettre la reprise du service dans les plus brefs délais.

Il reste cependant à se demander pourquoi la compagnie GNV, qui dessert les ports tunisiens depuis longtemps, ne s’est-elle pas souciée d’obtenir les autorisations nécessaires à temps pour cette traversée, ou estime-t-elle qu’elle est au-dessus des lois et des règlements en Tunisie ? S’il y a une partie à blâmer dans cette affaire, c’est bien la compagnie de ferrys GNV, qui prend ainsi ses clients tunisiens en otage et croit pouvoir ainsi passer en force.

I. B.