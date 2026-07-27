Tunisie | Le député Jarboui met en garde contre l’aggravation de la situation sociale

Le député Hassen Jarboui a exprimé sa déception face à l’incapacité de l’exécutif à répondre aux revendications des citoyens, tout en mettant en garde contre une aggravation de la situation sociale. Les députés tentent désormais de convaincre la population d’accepter des solutions à l’efficacité desquelles ils ne croient plus eux-mêmes, et ce afin d’éviter une bascule vers la violence ou une paralysie totale, a-t-il expliqué, lors d’une séance plénière consacrée aux répercussions des coupures d’eau et d’électricité dans plusieurs régions.

Selon Diwan FM, M. Jarboui a critiqué l’absence de ministres aux séances parlementaires, ainsi que la vacance de nombreux postes de direction aux niveaux central et régional, se demandant comment les crises pouvaient être gérées en l’absence de responsables à la tête de secteurs vitaux, comme celui de l’énergie, faisant allusion notamment à la vacance, depuis plusieurs mois, du poste de ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, dont l’intérim est assuré, plutôt mal au vu des résultats, par le ministre de l’Equipement et de l’Habitat.

Le député a également souligné les souffrances des citoyens causées par les coupures d’eau et d’électricité, évoquant le décès d’un patient dépendant d’un appareil à oxygène à la suite d’une coupure de courant, ainsi que les difficultés quotidiennes et logistiques engendrées par le manque d’eau.

Hassen Jarboui a affirmé que le problème trouve son origine dans «l’échec et un état d’esprit figé», soulignant que «la première étape vers le succès et la réforme consiste à reconnaître ses erreurs».

Dans un message direct aux autorités, le député a déclaré que les parlementaires étaient prêts à renoncer à leurs privilèges si l’Assemblée des représentants du peuple s’avérait être un obstacle à la réforme du pays, insistant sur le fait que l’objectif premier est de sauver la nation et d’améliorer les conditions de vie, et non de rechercher des avantages indus.

En conclusion, il a appelé à une action urgente pour remédier à la situation et garantir la fourniture des services essentiels – notamment l’eau et l’électricité – à tous les citoyens, dans toutes les régions du pays.

Rappelons que les annonces de morts à cause des coupures d’électricité se multiplient sur les réseaux sociaux, souvent colportés par de jeunes médecins en poste dans les hôpitaux publics, mais le ministère de la Santé n’a pas cru nécessaire, à ce jour, de donner les statistiques exactes à ce sujet qu’attendent et qu’exigent les citoyens dont la colère ne cesse de grossir face à l’incompétence et au silence des autorités face à leurs souffrances.

I. B.