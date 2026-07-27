Appel à la mobilisation pour le procès en appel de Ghassen Boughdiri

​Un appel à la mobilisation a été lancé pour soutenir Ghassen Boughdiri, dont le procès en appel s’ouvre ce mardi 28 juillet 2026 à 9h devant la cour d’appel de Tunis.

​Membre de la Coordination de l’action commune pour la Palestine et du comité de la Flottille Soumoud, Ghassen Boughdiri a été condamné en première instance à une peine de sept mois de prison.

Pour son comité de soutien, cette condamnation fait suite à sa participation à un rassemblement visant à dénoncer l’implication des entreprises commerciales associées à l’occupation, à soutenir la campagne de boycott économique et à affirmer le droit du peuple palestinien à la résistance.

Ghassen Boughdiri a été arrêté et poursuivi pour entrave au travail et violences, puis condamné en première instance à sept mois de prison ferme.

La même source estime que cette affaire dépasse la personne du militant mais touche au droit des citoyens à exprimer leur solidarité avec la cause palestinienne et à s’opposer aux réseaux de complicité avec l’occupation.

​Un appel a ainsi été lancé à l’ensemble des forces vives, des militants et des défenseurs de la cause palestinienne en Tunisie pour observer un rassemblement de soutien ce mardi à 9h00 devant la cour d’appel de Tunis, afin de réclamer la libération de Ghassen Boughdiri.

Y. N.