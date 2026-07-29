Vers un renforcement des liaisons de transport entre la Tunisie et l’Italie

Le ministre des Transports Rachid Amri a rencontré, mardi 28 juillet 2026, le vice-ministre italien des Infrastructures et des Transports, Edoardo Rixi pour faire le point sur la coopération bilatérale dans le secteur des transports et identifier de nouvelles opportunités de partenariat stratégique.

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération dans les secteurs du transport et de la logistique, conformément à l’engagement des deux pays à développer davantage leurs relations bilatérales.

Selon un communiqué du ministère des Transports, MM. Amri et Rixi ont souligné «l’importance de la position stratégique de la Tunisie et de l’Italie au cœur de la Méditerranée, facteur susceptible de stimuler le commerce et le tourisme ainsi que de faciliter la circulation des passagers et des marchandises».

La réunion a également permis de mettre en lumière le cadre juridique régissant la coopération en matière de transports entre les deux pays, et plus particulièrement l’accord sur la reconnaissance mutuelle des permis de conduire aux fins de conversion.

À l’issue de la rencontre, les délégations ont convenu de poursuivre leur coordination par le biais de comités techniques conjoints afin de suivre la mise en œuvre des accords bilatéraux existants et de définir de nouveaux programmes de coopération et d’échange d’expertise, notamment concernant la formation des conducteurs de poids lourds et d’autobus, ainsi que le renforcement des liaisons de transport de passagers et de marchandises entre l’Italie et la Tunisie.