Tunisie | La pénurie d’eau minérale en bouteille est temporaire

La pénurie dans la distribution d’eau en bouteille constatée récemment dans les grandes surfaces ne constitue pas une crise, mais plutôt un problème temporaire causé par des coupures de courant survenues dans certaines usines au cours du week-end.

C’est ce qu’a assuré Lotfi Riahi, président de l’Organisation tunisienne d’orientation des consommateurs (Otoc), dans une déclaration à Mosaique FM, ajoutant que la situation devrait probablement se normaliser d’ici deux jours.

De son côté, Moufida Ben Nasr, directrice de la communication de l’Office national du thermalisme et de l’hydrothérapie (ONTH), a expliqué à la Radio Nationale que les perturbations dans l’approvisionnement en eau en bouteille résultaient de contraintes logistiques liées à la distribution — notamment la coïncidence du week-end avec la fête de la République — ainsi que d’une hausse de la consommation provoquée par une période prolongée de fortes chaleurs.

Mme Ben Nasr a confirmé que la production se déroule normalement et que l’eau en bouteille est disponible en quantités suffisantes pour répondre aux besoins du marché, ajoutant que les stocks de réserve restent disponibles.

À ce sujet, Hedi Bakkour, président de la Chambre nationale des syndicats des grandes surfaces commerciales, a déclaré que cette pénurie est en partie caractéristique de la saison estivale, période où la consommation augmente avec les températures. Cependant, les perturbations de production dans les usines d’embouteillage, dues à des coupures de courant prolongées, ont aggravé la pénurie dans un contexte de forte hausse de la demande.

La consommation durant la saison dépasse la production et l’approvisionnement du marché est ajusté grâce aux stocks constitués au cours du premier semestre de l’année, a-t-il expliqué, ajoutant qu’une grande partie de ces stocks étant épuisée, l’approvisionnement repose désormais entièrement sur la production courante.

Par conséquent, l’écart entre la demande et l’offre s’est accentué, le déficit en eau embouteillée étant estimé à environ 20 %. Une flambée de la demande pourrait porter ce déficit d’approvisionnement à près de 50 %, a-t-il cependant averti.

Malgré cette pénurie, les grandes enseignes de distribution n’ont pas imposé de limites aux quantités d’achat ; elles échelonnent plutôt les mises en rayon tout au long de la journée afin de garantir la disponibilité de l’eau pour tous les clients, a précisé Hedi Bakour.

I. B.