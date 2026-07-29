Tourisme | Les Polonais optent pour le Maroc

Le Maroc a gagné en popularité auprès des Polonais, qui étaient nombreux à choisir la destination marocaine pour les vacances d’hiver, écrit le quotidien polonais ‘‘Rzeczpospolita’’, qui estime que le nombre des voyageurs polonais à destination du royaume alaouite a plus que doublé par rapport à la saison précédente. (Photo: Marrakech).

Habib Glenza, à Lödz

Dans un article sur les tendances de voyage lors des vacances, ‘‘Rzeczpospolita’’ souligne que les touristes polonais choisissent le Maroc pour son hospitalité exemplaire, ses ruelles emplies d’odeurs d’épices et ses paysages magnifiques qui restent gravés dans les mémoires.

D’autre part, l’autorité de tutelle marocaine confirme la bonne dynamique de son industrie touristique. À la fin du mois de juin 2026, le Royaume a accueilli près de 9,4 millions de visiteurs aux différents postes frontières, soit une progression de 6 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Un regain de dynamisme

Cette évolution s’appuie sur une hausse des arrivées en provenance de plusieurs marchés internationaux stratégiques. Les visiteurs français restent en forte progression (+9 %), tandis que les marchés allemand (+14 %), belge (+9 %), néerlandais (+10%), italien (+6%), britannique (+4 %) et américain (+9 %) enregistrent également des résultats positifs. La Pologne se distingue particulièrement avec une augmentation de 32 % des arrivées.

La tendance est également confirmée par les performances économiques du secteur. Au premier trimestre 2026, la valeur ajoutée du tourisme marocain a progressé de 8,1 %, illustrant la poursuite de la reprise engagée ces dernières années et le renforcement de l’attractivité du Maroc auprès des voyageurs internationaux.

Une fréquentation soutenue

L’activité des établissements d’hébergement suit la même trajectoire. À fin mai, le nombre de nuitées dans les hôtels et autres établissements classés a augmenté de 9 % sur un an, confirmant une fréquentation soutenue des principales des principales destinations touristiques du pays.

Plusieurs villes affichent des performances supérieures à la moyenne. Ouarzazate enregistre la plus forte progression avec une hausse de 24 % des nuitées, devant Rabat (+18 %), Agadir (+13 %), Casablanca (+12 %) et Marrakech (+10 %). Tanger, Fès, Essaouira, Errachidia et Al Haouz poursuivent également leur croissance, témoignant d’une répartition plus équilibrée de l’activité touristique sur le territoire

L’essor du secteur se reflète aussi dans les recettes générées. À fin mai 2026, les revenus des voyages ont atteint près de 53,8 milliards de dirhams (5 milliards d’euros), en hausse de 14,6 % par rapport à la même période de 2025. Cette progression confirme la contribution croissante du tourisme à l’économie du pays, portée par une demande internationale soutenue et une diversification continue des marchés émetteurs.