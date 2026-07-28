INSSPA | Saisie de produits alimentaires périmés et de bonbons toxiques à ​Kasserine

Les agents de l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) à Kasserine ont mené une opération de contrôle menant à la saisie de plus de 66 kg de denrées impropres à la consommation.
Dans un communiqué publié ce mardi 28 juillet 2026, l’INSSPA de Kasserine indique que ses équipes de contrôle ont saisi 53,5 kg de pâtes alimentaires dont la date de validité était dépassée et 13,1 kg de bonbons de décoration d’origine inconnue, contenant des colorants strictement interdits par la réglementation en vigueur.
Suite à cette saisie, l’Instance a renouvelé son appel à l’ensemble des intervenants du secteur alimentaire (commerçants, artisans et industriels) au respect des normes de sécurité sanitaire et d’hygiènen des conditions de stockage et d’exposition des marchandises et à la vérification systématique de la traçabilité et la date de péremption des matières premières utilisées.
L’INSSPA rappelle que ces contrôles se poursuivront de manière intensive afin de protéger la santé des citoyens et de sanctionner toute infraction.
Y. N.
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