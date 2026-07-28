INSSPA | Saisie de produits alimentaires périmés et de bonbons toxiques à ​Kasserine

​Les agents de l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) à Kasserine ont mené une opération de contrôle menant à la saisie de plus de 66 kg de denrées impropres à la consommation.

Dans un communiqué publié ce mardi 28 juillet 2026, l’INSSPA de Kasserine indique que ses équipes de contrôle ont saisi ​53,5 kg de pâtes alimentaires dont la date de validité était dépassée et ​13,1 kg de bonbons de décoration d’origine inconnue, contenant des colorants strictement interdits par la réglementation en vigueur.

Suite à cette saisie, l’Instance a renouvelé son appel à l’ensemble des intervenants du secteur alimentaire (commerçants, artisans et industriels) au respect des normes de sécurité sanitaire et d’hygiènen des conditions de stockage et d’exposition des marchandises et à la vérification systématique de la traçabilité et la date de péremption des matières premières utilisées.

​L’INSSPA rappelle que ces contrôles se poursuivront de manière intensive afin de protéger la santé des citoyens et de sanctionner toute infraction.

Y. N.