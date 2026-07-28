Bizerte | Appel au civisme pour garder des plages propres

Face à l’affluence estivale sur le littoral, la municipalité de Bizerte lance un appel pressant aux habitants et aux vacanciers en les exhortant au respect de la propreté des plages.

Dans une note publiée ce mardi 28 juillet 2026, la municipalité a appelé à mettre fin aux dépôts sauvages et à utiliser systématiquement les conteneurs prévus à cet effet avant de quitter les lieux.

Si les agents municipaux se mobilisent jour et nuit — comme aujourd’hui à Jarzouna et Sidi Salem — pour ramasser les ordures et cribler le sable, la ville rappelle que ces efforts resteront vains sans la coopération de tous.

Garder un littoral propre et sûr pour la saison est l’affaire de chaque citoyen : le plus simple des gestes commence au moment de replier son parasol.

Y. N.