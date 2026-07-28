Officiel-Tunisie | Mouine Chaâbani sélectionneur pour quatre ans

La Fédération tunisienne de football (FTF) a officialisé, lors de la réunion de son bureau fédéral tenue ce mardi 28 juillet 2026, la nomination de Mouine Chaâbani au poste de sélectionneur de l’équipe nationale sénior.

Mouine Chaâbani, qui vient de quitter la Renaissance sportive Berkane, s’est engagé avec les Aigles de Carthage pour une durée de quatre ans, précise un communiqué de la FTF

Âgé de 45 ans, le nouveau patron du banc tunisien aura la lourde tâche de rebâtir une équipe compétitive et d’instaurer une nouvelle dynamique en vue des prochaines échéances internationales majeures.

Y. N.