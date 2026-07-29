Ce que les ksour du Sahara peuvent enseigner à un monde en surchauffe

La question qui se pose aujourd’hui, alors que l’accélération du changement climatique multiplie les épisodes de grande canicule, est simple mais dérangeante : Comment la civilisation moderne, malgré toute sa puissance technologique, a-t-elle perdu la capacité de produire avec la terre et le vent ce que les bâtisseurs sahariens réalisaient naturellement une architecture de fraîcheur où le confort thermique se passe d’électricité et de climatisation ? (Photo : Oasis de Taghit, au sud-ouest de l’Algérie).

El Habib Ben Amara *

Ruelle du ksar de Taghit.

Ce vendredi-là, dans le sud-ouest saharien algérien ; à Taghit, le thermomètre dépassait largement les 40°C. L’horizon tremblait sous la violence du soleil. L’air semblait peser sur les épaules comme une matière compacte. Chaque pas demandait un effort. Chaque respiration paraissait plus difficile que la précédente. J’avais volontairement conduit quelques amis sous cette chaleur écrasante. Je connaissais pourtant ce qui les attendait quelques centaines de mètres plus loin.

Nous franchîmes la porte du ksar, traversâmes un porche puis la place centrale où se réunissait autrefois la djemaa, l’assemblée villageoise. De cette place partaient plusieurs ruelles étroites serpentant entre les maisons de terre. Et soudain, le monde changea.

Bien avant d’entrer dans une habitation, une fraîcheur douce et agréable nous enveloppa. Non pas le froid agressif et artificiel d’un climatiseur, mais une fraîcheur vivante, naturelle, presque bienveillante. L’un de mes amis s’arrêta, surpris. Son expression oscillait entre l’incompréhension et le soulagement.

Cette sensation n’avait rien d’un miracle. Elle était le résultat de siècles d’intelligence accumulée, d’une remarquable maîtrise de l’architecture, de l’urbanisme et de l’adaptation climatique développée par les habitants du Sahara.

À Taghit, à Kenadsa ou dans tant d’autres ksour du Sud algérien, comme du sud tunisien, chaque ruelle, chaque mur, chaque cour intérieure et chaque ouverture étaient pensés en fonction du soleil, du vent, de l’ombre et de l’eau.

La question qui se pose aujourd’hui est simple mais dérangeante : Comment la civilisation moderne, malgré toute sa puissance technologique, a-t-elle perdu la capacité de produire avec la terre et le vent ce que les bâtisseurs sahariens réalisaient naturellement ?

Le génie de l’homme contre la brutalité de la machine

Les ksour sahariens assuraient le confort thermique sans consommer le moindre watt d’électricité. Leur secret résidait dans une conception intelligente de l’espace.

Les ruelles étroites et sinueuses limitaient l’exposition directe au soleil. Les murs épais en terre crue absorbaient la chaleur durant la journée pour la restituer progressivement pendant la nuit. L’ensemble urbain favorisait la circulation naturelle de l’air et créait des microclimats capables d’atténuer les températures extrêmes.

Mais le ksar ne peut être compris isolément. Pour saisir son fonctionnement, il faut le considérer avec la palmeraie voisine. Les deux formaient un seul et même système.

Le ksar était dense, compact, protecteur. La palmeraie était ouverte, respirante, génératrice d’humidité et de fraîcheur. Le premier protégeait les habitants du soleil ; la seconde régulait l’air et le cycle de l’eau. L’un ne fonctionnait pas pleinement sans l’autre.

Les bâtisseurs sahariens avaient compris ce que nous redécouvrons aujourd’hui : l’architecture n’est pas un objet isolé, mais une composante d’un écosystème vivant.

Quand la modernité oublie les leçons du désert

Fait étonnant, les premiers administrateurs coloniaux français avaient eux-mêmes reconnu certaines qualités de cette architecture.

Dans les anciens quartiers administratifs de Béchar ou de Kenadsa, on trouve encore des bâtiments construits en terre crue. Ils avaient compris l’intérêt du matériau, mais pas toujours la logique qui lui donnait son efficacité. La véritable rupture est venue plus tard.

Au fil des décennies, les architectes et urbanistes modernes ont progressivement abandonné les principes bioclimatiques au profit d’une architecture standardisée faite de béton, d’acier et de verre, souvent importée de contextes climatiques totalement différents.

La terre n’a pas cessé de fonctionner. Nous avons simplement cessé de lui faire confiance. Comme l’avait déjà montré l’architecte égyptien Hassan Fathy au siècle dernier, la terre crue souffre moins d’un problème technique que d’un problème culturel : elle est trop souvent associée au passé, à la pauvreté ou à l’arriération, alors qu’elle représente l’un des matériaux les plus performants pour les régions chaudes et arides.

Le cercle vicieux du refroidissement moderne

Aujourd’hui, nos villes dépendent massivement de la climatisation. Pourtant, malgré cette consommation énergétique colossale, elles peinent à offrir des espaces publics confortables.Le paradoxe est saisissant.

Chaque climatiseur refroidit un intérieur en rejetant davantage de chaleur à l’extérieur. Des milliers d’appareils fonctionnant simultanément contribuent ainsi à réchauffer les rues et les places publiques, aggravant le phénomène d’îlot de chaleur urbain.

Nous dépensons une quantité considérable d’énergie pour corriger des problèmes que les bâtisseurs traditionnels résolvaient par la conception même de l’espace. Les ksour produisaient de la fraîcheur avant même que l’on franchisse le seuil d’une maison.

Nos villes modernes offrent souvent l’inverse : des intérieurs climatisés entourés d’espaces extérieurs devenus hostiles. Plus les rues chauffent, plus nous climatisons ; plus nous climatisons, plus les rues chauffent. Le cercle est parfaitement vicieux.

Une leçon pour l’avenir

Les ksour ne sont pas seulement des monuments historiques ou des curiosités touristiques. Ils constituent de véritables laboratoires de connaissances climatiques. Ils témoignent d’une compréhension fine des interactions entre l’eau, la végétation, le vent, les matériaux et l’organisation sociale de l’espace.

À l’heure où le changement climatique multiplie les vagues de chaleur et où les coûts énergétiques augmentent partout dans le monde, ces savoirs apparaissent moins comme des vestiges du passé que comme des ressources pour l’avenir.

Dans les ruelles ombragées de Taghit, lorsque le désert dépasse les 40°C et que l’on ressent cette fraîcheur inattendue, une question s’impose : Comment avons-nous pu abandonner une telle intelligence du vivant ? Et surtout, comment pouvons-nous aujourd’hui la réinventer, l’adapter et la remettre au service des villes du XXIe siècle ?

La réponse aux défis climatiques de demain ne réside peut-être pas dans des climatiseurs toujours plus puissants, mais dans la redécouverte des principes qui ont permis aux ksour sahariens de vivre pendant des siècles en harmonie avec leur environnement.

Loin d’être une nostalgie, cette architecture de la fraîcheur pourrait bien constituer l’un des modèles les plus modernes dont nous disposons pour construire un avenir habitable.

* Analyste stratégique (sécurité hydrique et géopolitique).