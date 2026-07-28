Cour d’appel de Tunis | Report du procès de Ghassen Boughdiri

La Cour d’appel de Tunis a décidé, ce mardi 28 juillet 2026, de reporter le procès de Ghassen Boughdiri, membre de la Coordination de l’action commune pour la Palestine.

C’est ce qu’a annoncé le comité de la Flottille Soumoud, dont Ghassen Boughdiri est également membre, en précisant que le procès a été reporté au 11 août 2026.

Pour rappel, Ghassen Boughdiri est poursuivi pour entrave au travail et violences lors d’un rassemblement visant à dénoncer l’implication des entreprises commerciales associées à l’occupation et à soutenir la campagne de boycott dans le cadre de la solidarité avec le peuple palestinien à la résistance.

Pour rappel, il a été condamné en première instance à sept mois de prison ferme.

Y. N.