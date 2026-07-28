CTN | Lignes alternatives suite à l’annulation de la desserte Civitavecchia-La Goulette

Suite à l’annulation des traversées entre Civitavecchia et La Goulette, la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) invite les Tunisiens résidant à l’étranger à réorienter leurs réservations vers les lignes de Gênes et Marseille pour le mois d’août 2026.

La CTN informe les passagers concernés par cette annulation qu’il leur est encore possible de réserver à bord de ses navires au départ ou à destination des ports de Gênes et Marseille, dans la limite des places disponibles.

À cet effet, la compagnie nationale invite les voyageurs souhaitant effectuer leur déplacement à prendre contact avec ses agences en Tunisie, à consulter son site web ou à s’adresser aux agences de son réseau de vente à l’étranger afin d’effectuer leurs réservations.

Pour toute information complémentaire ou demande d’assistance, les passagers sont invités à contacter les numéros +39 347 408 3501, +33 7 53 81 49 61 et depuis la Tunisie +216 58 526 822