Météo | Les prévisions pour cette nuit en Tunisie

Pour cette nuit, l’Institut national de la météorologie (INM) annonce quelques nuages qui couvriront l’ensemble du pays, accompagnés de températures plus clémentes.

Dans son bulletin, l’INM précise que les vents souffleront relativement fort près des côtes est et dans le sud, tandis qu’ils seront faibles à modérés sur le reste du territoire.

Concernant les températures nocturnes, la même source prévoit des valeurs variant entre 21 °C et 26 °C sur le nord et les hauteurs, et entre 27 °C et 31 °C dans le sud ainsi que les autres régions du pays.

Y. N.