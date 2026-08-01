Météo-Tunisie | Une nuit chaude en perspective

​Un ciel globalement dégagé et des températures nocturnes élevées marqueront les prochaines heures sur l’ensemble du territoire.

​Les température pour cette nuit seront à nouveaux élevées, selon l’Institut national de la météorologie (INM) qui annonce des pics à 34 degrés.

Le ciel sera généralement peu nuageux sur la majorité des régions avec des vents modérés mais qui souffleront relativement fort dans le sud du pays.

​La chaleur sera par ailleurs au rendez-vous cette nuit : le mercure oscillera entre 26 et 31 °C, avec des pointes pouvant atteindre 34 °C dans le sud-ouest.

Y. N.