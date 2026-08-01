Météo-Tunisie | Une nuit chaude en perspective

Un ciel globalement dégagé et des températures nocturnes élevées marqueront les prochaines heures sur l’ensemble du territoire.
Les température pour cette nuit seront à nouveaux élevées, selon l’Institut national de la météorologie (INM) qui annonce des pics à 34 degrés.
Le ciel sera généralement peu nuageux sur la majorité des régions avec des vents modérés mais qui souffleront relativement fort dans le sud du pays.
La chaleur sera par ailleurs au rendez-vous cette nuit : le mercure oscillera entre 26 et 31 °C, avec des pointes pouvant atteindre 34 °C dans le sud-ouest.
Y. N.
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