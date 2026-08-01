AMVPPC | L’opération de nettoyage des sites archéologiques se poursuit à Carthage

L’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) poursuit sa vaste campagne d’entretien et de désherbage à travers les différents sites archéologiques de la cité antique de Carthage.

Actuellement concentrées aux abords des célèbres Ports Puniques, ces interventions sont confiées à une entreprise spécialisée mandatée par les services de l’Agence. Le programme d’action comprend notamment le nettoyage approfondi des espaces, l’élimination systématique des herbes parasites ainsi que l’élagage des arbres d’ornement.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un plan global visant à préserver la qualité paysagère et environnementale des sites archéologiques, en vue d’offrir aux visiteurs et touristes des conditions d’accueil optimales, tout en contribuant activement à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine historique exceptionnel de Carthage.

Y. N.