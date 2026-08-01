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Trafic de drogue à Hammamet | Saisie d’ecstasy, de cannabis et d’une arme à feu

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1 août 20261 août 2026
Trafic de drogue à Hammamet | Saisie d’ecstasy, de cannabis et d’une arme à feu

Les éléments de la brigade anti-stupéfiants de Nabeul ont réussi un coup de filet cette semaine à Hammamet, menant à l’arrestation de

La police de Nabeul a démantelé un réseau de trafic de drogue opérant à Hammamet et dont deux membres, activement recherchés, ont été arrêtés.

L’opération menée par la brigade anti-stupéfiants de Nabeul a donné lieu à la perquisition du domicile de l’un des suspects. Lors de cette intervention, les forces de l’ordre ont découvert et saisi une quantité de cannabis conditionnée et prête à la revente, une quantité de comprimés d’ecstasy ainsi qu’un pistolet.

Le Parquet près le Tribunal de première instance de Grombalia a ordonné la mise en détention des deux suspects alors que l’enquête se poursuit en vue de mettre la main sur les autres complices

Y. N.

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