L’Institut Pasteur félicite la Dre Messaoud, diplômée de la Harvard Medical School

L’Institut Pasteur de Tunis adresse ses plus chaleureuses félicitations à la Dre Olfa Messaoud, chercheuse au Laboratoire de génomique biomédicale et oncogénétique, qui vient d’obtenir avec brio son Master of Medical Sciences in Clinical Investigation à la prestigieuse Harvard Medical School.

Ce parcours remarquable s’est concrétisé grâce à l’attribution de la très sélective bourse Hazem Ben Gacem, précise l’Institut, soulignant que ce succès remarquable vient couronner une brillante carrière académique et un engagement indéfectible envers la recherche scientifique.

L’Institut Pasteur réaffirme sa fierté de compter parmi ses équipes des talents qui font rayonner la recherche tunisienne sur la scène internationale.

Et de conclure ; « Toutes nos félicitations à Dr Olfa Messaoud et tous nos vœux de réussite pour la suite de son parcours».