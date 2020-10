Bizerte : Enquête suite à la «disparition» du corps d’un homme décédé à l’hôpital de Menzel Bourguiba

Partagez 12 Partages

La famille du défunt, dont le corps a disparu de la morgue de l’hôpital de Menzel Bourguiba, ont manifesté aujourd’hui mercredi 14 octobre 2020 pour exprimer leur colère et leur indignation, tout en déplorant cet incident et en appelant les autorités à intervenir rapidement. Selon les premiers éléments, l’homme a été enterré par erreur à Sejnane et le gouverneur de Bizerte a ordonné l’ouverture d’une enquête.

Au lendemain du décès la famille est retournée à l’hôpital pour connaître le résultat du test de dépistage du coronavirus auquel a été soumis le défunt, indique son fils, avant de découvrir, aujourd’hui, que le corps est… introuvable !

«Mon père a eu une crise, on l’a emmené à l’hôpital et il a souffert pendant 3 jours avant de mourir à cause d’un manque de prise en charge, car il avait besoin d’oxygène mais il n’y avait pas de place, nous ont-ils dit. De plus pour le test de dépistage, ils nous ont demandé de nous débrouiller!», a-t-il déploré.

La famille, qui ne s’explique pas cette disparition a manifesté devant l’hôpital, avant d’apprendre que, selon les premiers éléments, le corps de leur père, pris pour un autre défunt, ayant succombé au coronavirus, a finalement été enterré par erreur au cimetière de Msaken à Sejnane !

Le corps sera donc déterré, ce soir, pour être à nouveau transporté à la morgue où il subira un test de dépistage du coronavirus. Si le test s’avère négatif il sera remis à la famille, affirme encire le fils.

Quant au corps du défunt de Sejnane, il sera remis à l’équipe dédiée Covid+ de la ville, qui se chargera de son enterrement…

Le gouverneur de Bizerte Mohamed Gouider a ordonné, pour sa part, l’ouverture d’une enquête pour déterminer les responsabilités dans cette triste affaire qui a accablé davantage les deux familles des défunts.

Y. N.