Coronavirus : Tozeur enregistre deux nouveaux décès en 24h

Le gouvernorat de Tozeur a déploré deux nouveaux décès, ce samedi 31 octobre 2020, portant le nombre total de personnes ayant succombé au coronavirus dans la région à 11, depuis l’apparition de la pandémie en Tunisie, en mars dernier.

C’est ce qu’a annoncé Dr Nabih Thabet, directeur régional de la Santé, dans une déclaration, ce soir, à Kapitalis, en précisant qu’un décès a été enregistré dans la délégation de Nafta et le 2e à Tozeur ville et que les deux défunts étaient âgés et souffraient de maladies chroniques.

D’autre part, avec 58 nouveaux cas positifs dépistés ce samedi (dont 14 sur 127 tests de dépistage revenus ce soir), le nombre total de contaminations s’élève désormais à 594, ajoute-t-il, tout en affirmant que la délégation de Tozeur demeure classée zone à haut risque de contamination et en appelant les habitants au respect des gestes barrières et des consignes annoncées par les autorités.

Y. N.