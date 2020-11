Mateur : Dr Mohamed Salah El Gharbi décède de la Covid-19

Le docteur Mohamed Salah El Gharbi, médecin généraliste installé à Mateur (Bizerte) est décédé hier, samedi 7 novembre 2020, des suites de la Covid-19.

Ce sont les membres du bureau du Conseil régional de l’Ordre des médecins qui ont annoncé la triste nouvelle en présentant leurs condoléances les plus émues à sa famille et en implorant Dieu le tout puissant d’accorder au le défunt sa miséricorde et de l’accueillir dans son paradis éternel.