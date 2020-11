2e édition des Rencontres de Dar Sébastien: Ezzedine Madani à l’honneur

Partagez 0 Partages

La 2e édition des grandes rencontres de Dar Sébastien (Hammamet) se tiendra les 20 et 21 novembre 2020 et rendra hommage à l’écrivain et dramaturge tunisien Ezzedine Madani.

Considérée comme l’une des plus anciennes institutions culturelles en Tunisie et dans le bassin méditerranéen (1964), ce centre, connu aussi comme « Dar Sébastien », a souhaité consolider cette mémoire autour d’un art pluriel et engagé, et a ainsi lancé depuis le mois de février 2020 la première édition des « Grandes rencontres de Dar Sébastien », une série de conférences et de débats animés par des artistes et des penseurs pour raviver la mémoire de cette institution et rappeler la diversité de la création tunisienne.

Ces rencontres avaient donné naissance aux « Cahiers de Dar Sébastien » dont le premier numéro avait été consacré au grand artiste plasticien et calligraphe tunisien Nja Mahdaoui.

Dar Sébastien renouvelle l’expérience et annonce la 2e édition de ces grandes rencontres qui s’étaleront sur deux journées (les 21 et 22 novembre) et qui porteront sur l’oeuvre et le parcours du grand écrivain, dramaturge et nouvelliste tunisien Ezzedine Madani. Les travaux de ces rencontres seront publiés dans le deuxième numéro des « Cahiers de Dar Sébastien ».

Fawz Benali