Kilimandjaro : Arwa Mrad hisse le drapeau tunisien sur le «Toit de l’Afrique»

Arwa Mrad, docteure en mathématiques, a atteint le sommet du Kilimandjaro en Tanzanie, avec une altitude de 5895 mètres, où elle a hissé le drapeau de la Tunisie : «A 6 heures du matin le 19 novembre, j’étais debout sur la plus haut sommet de toute l’Afrique. Je l’ai fait! Sur le toit de l’Afrique, avec mon drapeau tunisien», a-t-elle fièrement annoncé.

La Tunisienne qui vit en Suisse depuis 4 ans, raconte cette belle aventure, en remerciant l’équipe (l’agence Follow Alice) et les guides (Florence et Msa Boy Msafiri) qui, malgré le froid et la difficulté, l’ont aidée à réaliser ce rêve.

«Le voyage sur la route de Lemosho de 7 jours était incroyable. Le sommet nuit/jour a été le plus dur : à minuit le 19 novembre, nous avons commencé notre tentative de sommet depuis le camp de base à 4600m», a-t-elle écrit sur son compte Facebook.

Arwa Mrad explique qu’il faisait sombre et froid et qu’il était de plus en plus difficile de respirer. Elle s’était même demandé mille fois si c’était possible, si elle allait y parvenir…

«Ça l’a été grâce à nos guides. À un moment, à près de 5500m, ils ont annoncé que c’est le point de non-retour. Ils vérifiaient si nous allions bien, et si nous étions encore capables de compter « 10 – 2? », a lancé mon guide, et j’ai répondu « 8, maintenant puis-je faire une sieste de 5 minutes? ». Mon guide a répondu « Noooon »», poursuit-elle, en affirmant que le 19 novembre, à 6h, elle était debout sur la plus haute montagne de l’Afrique.

«Quelques minutes pour les photos, puis nous sommes redescendus. Vers 9 heures, nous étions de retour au camp de base. 1h30 de sieste, avant de redescendre au camp de Mweka à 3100m, soit un total de 45k. Nous l’avons appelé « jelly legs day » avec mon guide», a-t-elle encore écrit en affirmant que ce voyage a été merveilleux.

«Je partagerai les détails du quotidien, dans les prochains jours», a promis Arwa, en concluant : «Merci encore à toute l’équipe qui m’a aidée à réaliser ce rêve. Merci les porteurs ! Merci aux guides, Florence et Msa Boy Msafiri et merci Matthieu Bibou».

Son ami, l’activiste Abdelmajid Dabbar, président de l’Association Tunisie écologie, s’est réjouit, pour sa part, de cette nouvelle et a félicité la jeune femme pour sa prouesse.

«Mille bravos, toutes mes félicitations à notre chère Arwa Mrad, qui vient de franchir le sommet du Kilimandjaro. Docteure en Mathématiques, amoureuse des sports des montagnes, puisqu’elle est déjà habituée à grimper les Alpes Suisses», a-t-il commenté.

Y. N.