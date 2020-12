Tunis : Projet de sensibilisation à la prévention des abus sexuels à l’égard des enfants

Partagez 0 Partages

L’Association Sawn pour la protection des enfants et des adolescents contre la violence et les agressions sexuelles, a lancé aujourd’hui, mercredi 9 décembre 2020, un projet de sensibilisation contre les abus, qui s’étalera sur 6 mois et concernera les délégations de Sijoumi- Sidi Hassine

«Malgré l’insuffisance de données sur les agressions sexuelles à l’égard des enfants en Tunisie, cette question de santé publique reste inquiétante. En effet, l’ampleur de ce problème et ses impacts sont bien méconnus et suscitent un grand intérêt de la part de tous les intervenants auprès des enfants», indique l’Association, qui se dit consciente de cette problématique et de ses lourdes conséquences sur la santé mentale et psychosociale sur les victimes.

Sachant que les dernières statistiques du rapport annuel de la délégation à la protection de l’enfance, révèle que les violences sexuelles contre les enfants ont augmenté de 15% entre les années 2018 et 2019, l’Association Sawn s’est inscrite dans le projet “Sahty” financé par l’Union Européenne, et qui vise à encourager les enfants à signaler tout acte de violence

Sawn se donne ainsi pour objectif d’organiser trois ateliers au profit de 60 parents d’enfants (scolarisés et déscolarisés), pour les sensibiliser à la prévention des abus sexuels à l’encontre de leurs enfants et les outiller de la manière à communiquer avec eux.

Six autres ateliers de sensibilisation au profit de 120 enfants scolarisés et déscolarisés, sont également prévis pour les sensibiliser aux risques des abus sexuels qui peuvent les atteindre, indique l’Association, qui s’engage également à assurer une prise en charge et un suivi psychologique des cas suspects d’enfants abusés (détectés parmi ceux qui ont suivi les activités, ou leurs parents).

Y. N.