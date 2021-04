Rached Khiari: «Kaïs Saïed est un traître, un collabo et un agent de la France»

Suite au renvoi, hier soir, samedi 3 avril 2021, par le président de la république Kaïs Saïed, à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), de la loi relative à la Cour constitutionnelle amendée, un droit que lui donne la Constitution tunisienne, le député takfiriste Rached Khiari se lâche, dans un post Facebook, dans des insultes d’une bassesse sans égale contre le chef de l’Etat.

Ce député, qui passe son temps à excommunier les gens de la religion musulmane (Mongi Rahoui et Ghazi Chaouachi notamment) et qui a victimisait les terroristes en général et Daech en particulier, est indigne de siéger au Bardo et de faire de la politique tout court.

Cependant, ce qui est clair comme l’eau de roche c’est que le député islamiste fanatisé, qui traite le président de la république de «traître, collabo et spahi» (agent de la France, Ndlr), démontre la haine viscérale qui dépasse tout entendement des islamistes à l’endroit du chef de l’Etat, coupable de ne pas servir leurs vils desseins. Une haine exprimée quotidiennement par ce garçon fanatisé et ignare, vide et inculte ainsi que par ses semblables de la coalition islamo-populiste Al-Karama, la chaîne islamiste Zitouna TV, diffusant illégalement depuis 2014, et son inévitable invité du jeudi, le propagandiste islamiste et faux expert en sécurité Hichem Meddeb, Rafik Bouchlaka – gendre chômeur de Rached Ghannouchi et troll islamiste sur Facebook –, l’ancien sous-officier et député Ennahdha de Kairouan Seyed Ferjani et la liste est longue…

Pour manipuler les ignares comme lui, Rached Khiari met toujours son grain de sel indispensable à savoir à chaque poste insulter la France et accuser à tort et sans aucune preuve Kaïs Saïed d’être à sa solde, car pour les ignares comme lui, le patriotisme se mesure par le degré de la haine vouée à la France. Plus tu craches sur la France plus tu es patriote.

Ce mythomane invente aussi des mensonges qu’il propage sur sa page Facebook : il accuse dans ce post Kaïs Saïed de faire du chantage à rached Ghannouchi, président du parti Ennahdha et de l’ARP, en refusant la promulgation de la loi électorale amendée tant que ce dernier ne demande pas à Erdogan de garantir la part de la France dans la reconstruction de la Libye. Dans un précédent post datant de la nuit dernière – car ce député passe tout son temps sur Facebook –, il accuse Kaïs Saïed de s’être rendu en Libye non pas comme président de la république tunisienne mais comme intermédiaire pour le compte de la France et émissaire d’Emmanuel Macron.

Du délire! De la folie! Autant de mensonges que gobent ses fans sans réfléchir un seul instant ou réclamer la moindre preuve. C’est à ce genre de dérapages en série que l’on reconnaît un pays à la dérive, et pour le cas de la Tunisie, une soi-disant jeune démocratie où ce genre de garnement occupe les devants de la scène politique, le bateau a déjà coulé.

I. B.