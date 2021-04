Des jeunes font tuer un chien avec un pitbull : Vague d’indignation sur la toile et appels à ouvrir une enquête

Partagez 0 Partages

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a provoqué la colère de nombreux Tunisiens : Des jeunes visiblement des mineurs se sont «amusés» à faire tuer un chien par un pitbull en diffusant en live la vidéo de l’atroce scène. Des appels à ouvrir une enquête sont lancés via Facebook, pour faire cesser ce massacre, d’autant que les suspects semblent être des habitués des combats de chiens.

Les images sont d’une rare violence, atroces et indescriptibles : on voit dans cette vidéo, diffusée depuis quelques jours sur Facebook, le pitbull, encouragé par ses maîtres, attaquer un chien tenu en laisse et torturé, traîné par terre et mis en proie pour un autre chien classé agressif, et dont l’importation et l’élevage en Tunisie sont interdits.

Le chien rendra l’âme, sous les rires de ces jeunes inconscients et qui font de ce combat de la mort un jeu… Les internautes, qui ont dénoncé cet acte barbare, appellent les autorités à ouvrir une enquête et à punir les coupables, afin que l’exemple soit donné et pour que la torture des animaux ne soit pas banalisée.

Des activistes militant pour la cause animale ont ainsi mené leur enquête et aux dernières informations diffusées, dimanche 25 avril 2021, les jeunes seraient des lycéens, et se prénommeraient Raslen, Youssef, Fedi et Adam. Ils seraient originaires de Menzel Temime, gouvernorat de Nabeul.

Y. N.