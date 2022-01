Une levée de fonds record pour la start-up tunisienne d’intelligence artificielle, InstaDeep

La start-up tunisienne InstaDeep, l’un des leaders dans la conception de systèmes d’Intelligence Artificielle (IA) décisionnelle, a annoncé, hier mardi 25 janvier 2022, qu’elle a a réalisé une levée de fonds de 100 millions de dollars (soit 88 millions d’euros).

InstaDeep a également, clôturé une Série B qui a été menée par la société d’investissement spécialisée en DeepTech, Alpha Intelligence Capital, accompagnée par CDIB. Les investisseurs de ce tour de table incluent des investisseurs internationaux d’envergure, à l’instar de BioNTech, Chimera Abu Dhabi, Deutsche Bahn Digital Ventures, Google, G42 et Synergie.

Grâce à ce financement, InstaDeep va poursuivre ses investissements en infrastructure de calcul haute performance optimisée pour l’IA décisionnelle, continuer à recruter les meilleurs talents en IA et accélérer le déploiement de ses produits IA disruptifs sur des secteurs variés, comme la biotechnologie, la logistique, les transports et l’électronique.

L’entreprise va aussi étendre sa présence géographique, notamment aux Etats-Unis, où elle prévoit de se déployer en 2022.

«Ce nouveau financement est un formidable gage de confiance. Nous sommes particulièrement fiers que nos clients et partenaires BioNTech, Google et Deutsche Bahn participent à cette levée après avoir collaboré à nos côtés à des initiatives d’IA innovantes à fort impact. Nous nous réjouissons du soutien d’acteurs incontournables de l’écosystème que sont Alpha Intelligence Capital, Chimera Abu Dhabi, Synergie et G42, et sommes convaincus des très nombreuses opportunités de déploiement de nos produits d’IA pour résoudre des problèmes industriels complexes», a déclaré, à cette occasion, Karim Beguir, co-fondateur et Directeur Général d’InstaDeep.

L’intelligence artificielle décisionnelle appartient à une nouvelle génération d’IA qui va au-delà de la reconnaissance de formes, afin de contribuer à la prise de décision. Elle permet à des acteurs industriels d’optimiser leur réponse à des situations complexes qui requièrent une puissance de calcul significative en un laps de temps limité (gestion de flux logistiques, transports, recherche de traitements thérapeutiques innovants, etc.).