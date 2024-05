640 patients souffrent d’hémophilie en Tunisie

La Tunisie compte environ 640 patients souffrant d’hémophilie, maladie hémorragique héréditaire, a indiqué le président de l’Association tunisienne de l’hémophilie (ATH), Mohamed Taoufik Erraies (Illustration).

S’exprimant lors d’une réunion tenue dimanche 5 mai 2024 à la Cité des Sciences à Tunis, à l’occasion du 40e anniversaire de l’association et de la Journée mondiale de l’hémophilie, qui tombe le 17 avril de chaque année, il a souligné que l’hémophilie est provoquée par un déficit d’un facteur de coagulation sanguine, entraînant des saignements récurrents et des hémorragies spontanées.

Erraies a souligné que l’ATH est confrontée à de nombreux défis, notamment l’enregistrement du nombre de patients hémophiles et la collecte de données par région afin de comprendre la situation et d’établir un registre national des hémophiles et des personnes atteintes de troubles de la coagulation sanguine pour faciliter la recherche et intervention médicales, ainsi que la promotion des protocoles de soins et de la gestion des patients.

De son côté, Emna Gouider Belhadjali, chef de l’unité d’hémophilie à Tunis et vice-présidente de la Fédération mondiale de l’hémophilie, a souligné l’augmentation du nombre de patients atteints de cette maladie héréditaire, malgré les efforts déployés en matière de prévention et de recherche de traitements appropriés.

Emna Gouider Belhadjali.

Elle a appelé les proches des patients hémophiles à en apprendre davantage sur la maladie et à opter pour les traitements disponibles pour atténuer ses effets néfastes.

L’ATH a été fondée en 1984 pour sensibiliser et soigner les personnes atteintes de la maladie.

D’après Tap.