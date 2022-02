Tunisie-Mehdi Fakhfakh : Relancer l’usine El-Fouladh pour réduire le prix du fer

La crise du fer a fortement affecté le secteur de la construction, a estimé le chef de la Chambre syndicale des entrepreneurs du bâtiment, Mehdi Fakhfakh, qui a appelé l’État à mettre en œuvre les solutions susceptibles de mettre fin à cette crise et à restructurer El-Fouladh, la société sidérurgique publique, afin de réduire le coût de fabrication du fer de 30 à 40%.

Mehdi Fakhfakh, qui intervenait ce jeudi 10 février 2022, dans l’émission Ahla Sabah, sur Mosaïque FM, a souligné l’importance du secteur de la construction dans la relance économique en général, en appelant les autorités à agir rapidement pour réduire les effets de la crise que connaît ce secteur, considéré comme l’un des principaux moteurs de l’économie nationale.

Ce secteur emploie, en effet, directement plus de 520 000 personnes, et indirectement. près de 1 million.

Rappelons que les autorités ont lancé ces dernières années un appel à candidatures pour la recherche d’un partenaire stratégique pour reprendre et relancer la société El-Fouladh, en quasi-faillite, mais l’opération n’a pas abouti. et la société constitue aujourd’hui un véritable boulet de fer pour l’Etat, comme, du reste, la grande majorité des autres entreprises publiques, souffrant de vétusté des équipements, de mauvaise gouvernance et de sureffectifs dont la masse salariale absorbe toute la marge.

I. B.

