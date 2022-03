Trophée NPerf : Tunisie Télécom se distingue pour la 3e année consécutive

Comme en 2019 et 2020, l’opérateur historique de télécommunications Tunisie Télécom (TT) s’est distingué en 2021, en réalisant les meilleures performances, sur le plan national, de l’internet mobile, selon une étude statistique réalisée par la plateforme NPerf.

Par Cherif Ben Younès

A cette occasion, le directeur exécutif à Nperf, Anthony Saffroy, a remis, ce jeudi 24 mars 2022, le trophée du meilleur opérateur tunisien de télécommunications, en terme d’expérience mobile, à la présidente-directrice générale déléguée de Tunisie Télécom, Syrine Tlili, lors d’une cérémonie organisée à l’hôtel Le Paris, au Lac 1 (Tunis), et ce, en présence de plusieurs journalistes.

S’exprimant à propos de ce nouveau succès de son entreprise, Mme Tlili s’est montrée particulièrement confiante et optimiste, assurant, d’une part, que cette récompense a été totalement méritée et justifiée, du fait du travail accompli par Tunisie Télécom ces dernières années, et que, d’autre part, sa firme poursuivra son leadership dans les prochaines années.

Syrine Tlili : «Tunisie Télécom prépare l’avenier et demeurera en tête»

Dans une déclaration accordée à Kapitalis, elle a, dans le même contexte, souligné que ce trophée obtenu pour la 3e année consécutive montre que Tunisie Télécom a «une infrastructure de qualité».

Elle s’est également projetée vers l’avenir et les préparatifs mis en place par l’opérateur de télécoms, notamment concernant la fibre optique et la 5G : «Le travail est permanent, un développement d’infrastructure est en train de se faire de manière continue, avec des investissements conséquents, que ce soit pour être prêts pour la 5G ou la fibre optique».

Et de poursuivre : «Comme nous sommes un opérateur historique, nous avons un système hérité en matière de câblage en cuivre que nous allons garder et améliorer. Il faut profiter de ce qui existe et également être prêts pour le développement futur. La 5G s’annonce éventuellement pour 2023, 2024 et nous étions les premiers à avoir fait des tests à cet effet, ceux-ci ont d’ailleurs montré que nous avions un débit intéressant».

La PDG déléguée de Tunisie Télécom a, d’autre part, affirmé que son entreprise fera ce qu’il faut dans le futur pour que ses performances concernant le streaming soient à la hauteur de celles des autres critères fixés par nPerf : «Il s’agit simplement d’un problème temporaire. Actuellement, nous sommes en train d’évaluer les dernières analyses que nous avons faites durant les 3 derniers mois de l’année 2021, et qui ont montré que nous aivons une nette amélioration concernant le streaming, donc je suis certaine qu’en 2022, nous aurons les meilleures notes pour tous les critères».

Lassâad Ben Dhiab : «Nous nous sommes bien adaptés avec la situation sanitaire particulière»

De son côté Lassâad Ben Dhiab, directeur central technique de TT, a estimé que le fait d’avoir remporté, pour la 3e année d’affilée, le trophée NPerf «prouve qu’il y a une vision, une stratégie et un programme bien tracés pour répondre au besoin de l’utilisateur en termes de bande passante, de qualité, et surtout de performances perçues par le client final, notamment en ce qui concerne le débit montant et descendant ainsi que la latence».

«C’est le résultat d’un travail bien structuré, qui touche les différentes couches de réseau et pas uniquement la partie mobile ou la 4G», a-t-il ajouté.

Sur un autre plan, il est revenu sur une période bien particulière, pendant laquelle Tunisie Télécom s’est adaptée de la plus belle des manières, à savoir celle du confinement du à la propagation de la Covid-19…

«Lorsque nous sommes confrontés à des circonstances difficiles, nous sommes obligés de trouver des solutions», a-t-il, non sans philosophie, commenté.

«Le comportement [du client] a changé à 180 degrés [à cette période-là], et c’est le moins que l’on puisse dire. La quasi totalité des utilisateurs étaient à domicile et je ne pense pas qu’il y a des opérateurs ayant conçu et déployé leurs réseaux pour absorber un tel flux de trafic. Mais nous avons bien géré cette situation à travers un monitoring, des actions d’optimisation, et ce, afin de permettre une fluidité et une expérience client rassurante», a-t-il développé.

Meilleurs services en termes de débit montant, débit descendant et latence

NPerf est une société lyonnaise indépendante des opérateurs de télécommunications, qui permet aux utilisateurs de mesurer eux-mêmes la qualité des réseaux Internet fixes et mobiles à travers le monde. Son étude s’est basée sur les tests réalisés par les utilisateurs de l’application mobile NPerf disponible sur iOS et Android, au cours de l’année 2021.

Le rapport de NPerf, a placé Tunisie Telecom en tête du classement national avec un score global de 53.105 points. Les abonnés Tunisie Telecom ont bénéficié, sur l’ensemble de l’année 2021, du meilleur débit descendant avec une moyenne de 27,45 Mbps. Ils ont également eu le meilleur débit montant, avec une moyenne de 10,03 Mbps.

En ce qui concerne la latence, Tunisie Telecom a aussi offert les meilleurs services en 2021 sur le plan national, avec un temps de réponse moyen de 43,76 ms.

S’agissant de l’indicateur de navigation, Tunisie Telecom a enregistré une performance moyenne de 51,84%, se classant, en l’occurrence, légèrement derrière la concurrence.

«Tunisie Telecom, qui avait encaissé les effets de la pandémie en 2020, revient aisément à ses niveaux de 2019 en progressant de 10% (environ 1 Mb/s)», a expliqué NPerf dans son analyse des résultats des tests réseaux.

«Grâce à son indéniable avance sur les débits descendant et ascendant, ainsi que sur la latence, Tunisie Télécom surclasse ses adversaires pour la troisième fois consécutive dans le baromètre annuel de nPerf. Tunisie Télécom est ainsi confortablement installé à plus de 10Mb/s de distance devant ses concurrents. Pour l’indicateur relatif au taux de réussite d’accès au réseau mobile, Tunisie Télécom est classé premier en réalisant un taux de 77,59%. Ainsi, Tunisie Télécom arrive en tête du classement NPERF avec 53105 nPoints», lit-on, à propos de ce succès, dans le communiqué de l’opérateur national.

Cette performance vient s’ajouter à un historique riche en distinctions de Tunisie Télécom. En effet, l’opérateur a été sacré 1er en Tunisie et 3ème en Afrique sur les performances de la data mobile en 2021 par SpeedChecker, la société mondiale de crowdsourcing.