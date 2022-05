Tunisie : Nette augmentation des prix des cahiers scolaires

Si on en croit Samir Kraba, membre de la Chambre syndicale nationale des fabricants des cahiers scolaires, les prix des cahiers scolaires non subventionnés augmenteront de 50% ou plus, lors de la prochaine rentrée scolaire.

C’est ce qu’il a indiqué, ce mardi 24 mai 2022, dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, expliquant que cette hausse est due à l’augmentation du prix du papier dans le monde, en raison de la guerre en Ukraine.

Le syndicaliste a, par ailleurs, affirmé que les prix définitifs seront annoncés le mois prochain suite à la réalisation d’un état des lieux du coût réel du produit, précisant que les prix diffèreront d’une marque à une autre.