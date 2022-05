Exposition à Tunis : «Quand les femmes transforment les villes»

Cities Alliance, en partenariat avec l’Institut français de Tunisie, inaugurera le 1ᵉʳ juin 2022, l’exposition intitulée «Quand les femmes transforment les villes». L’événement met en valeur le rôle vital des femmes au sein des villes tunisiennes.

L’exposition met l’accent sur l’implication des femmes et des filles dans les différents aspects de la gouvernance urbaine, qu’il s’agisse de sécurité publique, d’opportunités économiques ou de participation culturelle. Les villes inclusives ne deviendront une réalité que par la prise en compte des expériences et perceptions des femmes et des filles.

Cette exposition montre que les villes, développées et conçues par et avec les femmes, sont des villes inclusives, où les femmes peuvent poursuivre leurs rêves et pratiquer leurs droits en tant que citoyennes égales.

L’exposition présente les projets de Cities Alliance et de ses partenaires en Tunisie, qui visent précisément à faire de ces idées une réalité. Les projets présentés ont impliqué plus de 400 femmes au cours des deux dernières années. Ils présentent un éclairage réaliste sur des villes tunisiennes inclusives.

L’exposition sera ouverte au public du 2 au 14 juin 2022. Le vernissage, sur invitation, aura lieu le 1er juin à 18h00 à l’IFT en présence Giulia Maci, cheffe du programme Cities for Women de Cities Alliance, Hubert Tardy-Joubert, conseiller de coopération et d’action culturelle et directeur de l’IFT, et Dalenda Larguèche, professeure d’histoire et d’études de genre à l’Université de Manouba. Autres invités : représentants municipaux, bailleurs de fonds, ministères, acteurs clés et représentants de la société civile.