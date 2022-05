Les secteurs prometteurs de l’économie bleue en Tunisie

Le hub national OuestMed Tunisie (l’Initiative pour le développement de l’économie bleue durable en Méditerranée occidentale organise un événement national jeudi 2 juin 2022, au Golden Tulip El Mechtel, à Tunis, consacré à la promotion de l’économie bleue en Tunisie et à la présentation de ses secteurs prometteurs dans notre pays.

L’initiative West-Med regroupe10 pays de la Méditerranée occidentale: Algérie, Espagne, France, Italie, Libye, Malte, Portugal, Maroc, Mauritanie et Tunisie. Elle est basée sur les travaux de ces mêmes pays au sein du Forum de la Méditerranée Occidentale (Dialogue 5+5), et repose sur un effort collectif des pays participants, de la Commission européenne (DG Mare), du secrétariat de l’Union pour la Méditerranée (UpM) et d’autres organisations et processus régionaux.

Les membres de l’initiative ont manifesté la volonté de collaborer ensemble autour d’actions concrètes et de développer des projets en commun autour de trois principaux axes : accroître la sécurité et la sûreté, promouvoir une croissance durable de l’économie bleue et la création d’emplois et préserver les écosystèmes et la diversité biologique.

Six Priorités ont été définies : 1. sécurité et sûreté maritimes; 2. environnement, biodiversité, et changement climatique; 3. clusters et réseaux maritimes; 4. développement et échange des compétences; 5. tourisme durable, transport et lutte contre la pollution; 6. pêche et aquaculture durable.

Chaque année, les hubs nationaux OuestMed organisent des événements nationaux dans les pays de la Méditerranée occidentale.

Pour cette année 2022, le hub national OuestMed Tunisie a choisi d’organiser son événement national sous le thème : «Lancement de l’économie bleue en Tunisie : promouvoir les secteurs prometteurs».

L’événement sera ouvert par Asma Shiri Labidi, secrétaire d’Etat chargée du secrétariat général pour la Mer

La première partie sera consacrée à la présentation des premiers éléments de la stratégie nationale sur l’économie bleue, à la stratégie et plan d’actions sur le contrôle et limitation des émissions provenant des navires et des activités portuaires, au renforcement de la durabilité de l’aquaculture tunisienne.

