Kélibia : Retour du FIFAK cet été après trois ans d’absence

Après une absence de trois ans à cause de la pandémie du Coronavirus, Le Festival international du Film amateur de Kélibia marque cet été son grand retour. La 35e édition aura lieu du 13 au 20 août.

Organisé par la Fédération Tunisienne des Cinéastes Amateurs (FTCA) et soutenu par le ministère des Affaires culturelles, en collaboration avec le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) et la Municipalité de la ville de Kélibia, le FIFAK promeut la diffusion des œuvres du cinéma amateur, indépendant et d’école, et permet aux cinéastes amateurs, indépendants et étudiants de confronter leurs expériences notamment par les débats consacrés aux films participants.

Après deux éditions annulées à cause de la crise sanitaire mondiale liée à la propagation du Coronavirus (Covid-19), le festival sera de retour cette année avec une belle programmation festive et plurielle, dont le comité directeur vient d’annoncer les grandes lignes.

La cérémonie d’ouverture aura lieu au Théâtre en plein air Zin Essafi de Kélibia le 13 Août, et en plus de la compétition officielle nationale et internationale, le festival proposera comme à chaque édition des séances spéciales dédiées à un pays en particulier, des films d’enfants, des ateliers, des colloques, des débats et des concours d’écriture de scénarios et de photographie.

F.B