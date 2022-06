Jeunesse et patrimoine : Valoriser les sites historiques tunisiens à travers la création cinématographique

Valoriser les sites historiques tunisiens à travers la création cinématographique était le thème d’un colloque ayant eu lieu dans le cadre du Master international Film Festival (MIFF 2022) qui se tient en ce moment à Hammamet

Dans le cadre de la 1e édition du Master international Film Festival (Miff 2022) dont la clôture est prévue pour demain soir, le Colloque « Jeunesse et patrimoine » a été organisé, en collaboration avec le programme « Tounès Wejhatouna » financé par l’Union Européenne, et en partenariat avec l’Ecole supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma(ESAC) de Gammarth.

Le Directeur du programme « Tounès Wejhatouna » Serge Stagnoli, la Directrice de l’ESAC de Gammarth Lamia Belgaïed Guiga et le directeur du Festival Mokhtar Ladjimi étaient les principaux intervenants de ce colloque qui s’inscrit dans le cadre de la promotion de la Tunisie comme destination touristique et culturelle, tout en soutenant les jeunes cinéastes dans leurs premières créations, car les arts et en particulier le cinéma vont de pair avec le tourisme, le décor de la saga américaine Star Wars à Tozeur en est la meilleure preuve.

Dans la section parallèle « Cinéma et Patrimoine », dix documentaires sur dix sites tunisiens ont été présentés, ces films ont été réalisés par des jeunes talents âgés entre 25 et 30 ans, dont « La roche bleue » de Manel Ktari sur le site de Takrouna, qui se trouve en ce moment dans état de délabrement, elle a ainsi souhaité lancer un appel pour préserver le site.

« Kobbet Lahwé » à La Marsa, la bibliothèque et la synagogue de Nabeul, une salle de cinéma à l’église catholique de Djerba, ou encoreFort Al-Hissar à Kerkenah sont des lieux emblématiques dans différentes régions de la Tunisie sur lesquels nos jeunes cinéastes ont choisi de travailler.

« C’est une initiative ambitieuse qui mérite tout le soutien nécessaire, d’autant plus qu’elle répond aux principes du programme « Tounes Wijhetouna » qui s’intéresse particulièrement sur les divers aspects du tourisme, sur le patrimoine et sur jeunes porteurs de projets », a indiqué Serge Stagnoli, directeur du programme « Tounes Wijhetouna ».

F.B