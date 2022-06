La Bad appuie la Tunisie dans la mise à niveau de ses silos de blé

Dans un entretien accordé à l’agence TAP, le directeur général de la BAD pour la région de l’Afrique du Nord, Mohamed Al-Azizi revient sur ces priorités et sur l’appui que prévoit d’apporter la BAD à la Tunisie, notamment dans le domaine agroalimentaire.

«Nous travaillons à adapter nos financements en les convertissant en programmes de travail qui répondent aux besoins des pays affectés par la crise alimentaire résultant du contexte géopolitique», a déclaré Al-Azizi, et d’ajouter que la BAD a entamé, cette année, un programme de travail sur le secteur de blé. Une étude a ainsi été présentée il y a quelques semaines et ses recommandations vont aider la BAD à déployer des opérations dédiées spécifiquement à la crise. «Il s’agit, à court terme, de mettre à niveau les silos existants et d’en construire de nouveaux, de développer la logistique nécessaire avec toute la chaîne de valeur du blé au niveau du pays, en plus de l’appui au secteur privé en soutenant les lignes de crédit destinées au secteur agricole et en apportant de l’aide aux agriculteurs afin qu’ils soient plus résilients aux effets du changement climatique et à la crise alimentaire», a expliqué M. Al-Azizi. Et d’enchaîner : «A long terme, nous devons réfléchir ensemble à renforcer la dynamique de développement des silos permettant au pays de constituer un stock stratégique pour subvenir à ses besoins. Pour ce faire, nous contribuerons à introduire des nouvelles technologies numériques pour moderniser la gestion des silos. A ce stade, la banque intervient à travers une assistance technique, en mobilisant des dons pour assurer ce processus, ainsi que des financements dédiés aux projets d’investissement.»