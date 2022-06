Khémaies Khayati expose sa passion de l’image à la Cinémathèque tunisienne

La Cinémathèque tunisienne accueille à partir du 21 juin l’exposition « La passion de l’image » de Khémaies Khayati. Un parcours en images et en mots de sa grande histoire d’amour avec le cinéma.

Journaliste, critique et grand passionné de 7e art, Khémaies Khayati est l’une des références en matière de cinéma tunisien, arabe et africain. Les dernières Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2021) lui ont rendu hommage en lui offrant le Tanit d’honneur pour son immense apport à la critique cinématographique.

Pour la première fois, la Cinémathèque tunisienne organise une exposition de Khémaies Khayati qui nous permettra de le découvrir de plus près, un parcours en images et en mots et un panoramique sur ses rencontres et ses coups de cœur sur le cinéma depuis la fin des années soixante.

« La cinémathèque tunisienne qui a engagé avec la Bibliothèque Nationale un travail de numérisation du fonds déposé par Khayati (photographies et émissions télévisées), livre ici quelques moments clés de cette passion des images. », indique le directeur de la Cinémathèque Tarek Ben Chabane.

F.B