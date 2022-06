Tunisie : Deux morts et 4 blessés dans un accident de la route à Médenine

Un camion est entré en collision avec une voiture (en provenance de Libye), ce jeudi 16 juin 2022, au niveau de la route reliant Médenine à Ben Guerdane, faisant deux morts et 4 blessés.

La Direction générale de la protection civile précise qu’une femme de 47 ans et un jeune de 20 ans sont morts sur le coup dans cet accident et que les 4 autres personnes ont été blessés et transportées à l’hôpital régional.

Les circonstances de l’accident sont encore méconnues et la garde nationale a été chargée de l’enquête.

Y. N.