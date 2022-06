La BNA et le Cnot unis pour «l’égalité des chances dans la pratique sportive dans toutes les régions» (Photos)

La Banque nationale agricole (BNA) et le Comité national olympique tunisien (Cnot) ont signé ce vendredi 17 juin 2022, une convention sous le slogan «main dans la main pour l’égalité des chances dans la pratique sportive dans toutes les régions de la république».

A cette occasion, le président du Cnot, Mehrez Boussayene, qui a signé l’accord avec le directeur général de la BNA, Mondher Lakhal, a réitéré ses remerciements pour ce soutien financier, d’autant plus par cette période économique difficile que traverse le monde et surtout le pays, a-t-il souligné, ainsi que pour son engagement et pour sa confiance, tout en rappelant que leur «partenariat est historique».

«La BNA a toujours soutenu le sport et les sportifs et contribue à diffuser les principes humains et olympiques ainsi que les valeurs du sport en général», a ajouté le président du Cnot, tout en affirmant que le Comité fera bon usage de ce soutien financier et en réaffirmant sa volonté à faire en sorte que tous les jeunes, où qu’ils se trouvent en Tunisie, puissent accéder au sport et bénéficier d’un accompagnement et d’un soutien.

Mehrez Boussayene a également ajouté que «Chaque médaille apporte le sourire et la joie au peuple tunisien» et a de ce fait appelé les sportifs tunisiens à s’engager jusqu’au bout et «à se considérer comme un soldat du pays pour hisser le drapeau national au plus haut».

Y. N.