Tunisie – Fusion symphonique: Quand l’alternatif rencontre l’académique

Plusieurs artistes de la scène alternative tunisienne seront en concert le dimanche 26 juin à la salle de l’Opéra de Tunis ; ils seront accompagnés par l’Académie de l’Orchestre symphonique tunisien dans le cadre du projet Fusion Symphonique.

Le duo Yuma composé de Sabrine Jenhani au chant et de Ramy Zoghlami à la guitare, le groupe Aytma, le violoniste Zied Zouari, le musicien et compositeur Selim Arjoun, le guitariste Hedi Fahem et d’autres artistes viennent d’annoncer leur participation au projet Fusion symphonique organisé par le Pôle musique de l’Opéra de Tunis et l’Académie de l’Orchestre symphonique tunisien en collaboration avec Tunisia 88 et Klink.

Ce concert sera inédit puisqu’il s’agira de l’une des premières collaborations entre des artistes de la scène alternative d’un côté et d’un orchestre symphonique de l’autre côté.

F.B