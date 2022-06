Tunisie : les barrages remplis à 46% de leur capacité

Le taux de remplissage des barrages en Tunisie a atteint environ 46%, au 14 juin 2022, selon les données publiées vendredi 17 juin par l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri).

Les réserves d’eau disponibles ont atteint près de 1.084,815 milliards de mètres cubes, contre 1.059,536 milliards de mètres cubes durant la même période de l’année écoulée.

L’apport total d’eau dans les barrages a atteint environ 1.080,741 millions de mètres cubes jusqu’au 14 juin, contre 1.812,246 milliards de mètres cubes durant la même période l’an dernier, soit une baisse de 731,50 millions de mètres cubes, selon la même source.

Le barrage de Sejnane (Bizerte), au nord, a atteint le taux de remplissage le plus élevé (près de 97%) tandis que celui de Houareb (Kairouan), au centre, a enregistré le taux le plus bas (près de 8%).

La Tunisie, rappelons-le fait partie des zones au monde qui souffrent de stress hydrique, malgré les efforts qu’elle a consentis au cours des 50 dernières années pour construire des barrages et des lacs collinaires.

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a du mal à assurer l’approvisionnement en eau potable de toutes les régions du pays, d’où les coupures fréquentes qui provoquent des manifestations sociales, et ce en raison de la faiblesse des disponibilités et, surtout, de la vétusté des réseaux de distribution, qui essuient d’importantes pertes.

Les difficultés financières de cette société publique l’empêchent de mettre en route les travaux nécessaires à la maintenance de ses réseaux de collecte et de distribution.

