Envirofest : Des projections de sensibilisation à l’environnement sur la plage de la Marsa

Le Festival du Film environnemental de Tunisie (Envirofest) est de retour sur la plage de La Marsa à partir d’aujourd’hui, jeudi 23 juin, et jusqu’au samedi. Des projections gratuites, des débats et une exposition sont au programme de cette nouvelle édition pour sensibiliser le public sur les problèmes liés à l’environnement.

EnviroFest Tunisia est organisé par l’association culturelle « Tunisia Cinema Foundation », il s’agit d’un événement cinématographique annuel qui offre une plate-forme de compréhension et de débats sur les questions environnementales.

Le festival est itinérant, il s’organise depuis sa création à Tunis notamment à la Cinémathèque tunisienne, mais aussi dans de nombreuses villes à travers le pays.

C’est la plage de la Marsa qui accueillera cette nouvelle édition où seront proposés des films internationaux de grande qualité autour de différentes thématiques liées à l’écologie : La protection des océans, le réchauffement climatique, la défense de la nature et des animaux …

En plus des projections gratuites, le festival propose des débats entre le public, les cinéastes et les défenseurs de l’environnement. Cette année, sera également organisée une exposition géante autour du Palais Essaada, ainsi qu’un éco-village où seront réunies des associations, des artisans et des artistes qui militent pour l’environnement.

Le programme :

Jeudi 23 juin : « Méditerranée, l’odyssée pour la vie »,

Vendredi 24 juin : « Marcher sur l’eau »,

Samedi 25 juin : « La panthère des neiges ».

Toutes les projections commencent à 19h30.

F.B