Tunisie : Les juges décident de poursuivre leur grève pour la 4e semaine consécutive !

La coordination des structures judiciaires a décidé, ce samedi 25 juin 2022, de poursuivre la grève des magistrats , pour la quatrième semaine consécutive, en la prolongeant encore d’une semaine à compter du lundi 27 juin.

Les juges en grève vont ainsi maintenir toutes les activités suspendues pour protester contre «le silence la présidence de la République et du ministère de la Justice et suit à l’aggravation, de ce fait, de la crise entre les juges et les pouvoir exécutif».

Les magistrats sont en grève depuis 3 semaines et réclament le retrait du décret présidentiel 516 relatif à la révocation de 57 juges, ainsi que le décret-loi 35 amendant certains articles du texte portant création du Conseil provisoire de la magistrature.

Ainsi la coordination des structures judiciaires qui regroupe l’Association des magistrats tunisiens, le Syndicat des magistrats tunisiens, l’Union des magistrats administratifs, le syndicat des magistrates tunisiennes, l’Union des magistrats de la Cour des Comptes et l’Association des Jeunes Magistrats, a appelé à cette grève depuis le 6 juin sous prétexte de «rétablir l’indépendance de la justice et défendre les droits garantis par la constitution ainsi que par les conventions internationales».

Outre cette grève qui va se poursuivre pour la 4e semaine (faisant fi des intérêts des justiciables et le droit du citoyen d’accéder à la justice) trois juges parmi ceux révoqués par le président sont en grève de la faim depuis mercredi dernier.

On notera que ce mouvement est critiqué par de nombreuses parties à l’instar du bâtonnier, Me Ibrahim Bouderbala, qui aux dernières nouvelles et malgré la grève menée par les juges, a été convoqué pour comparaître en urgence, lundi 27 juin 2022, devant le président de la Cour de 1ère instance de Tunis, suite à une plainte déposée à son encontre par des avocats connus pour leur proximité avec les parti islamiste Ennahdha…

Y. N.