Tunisie : le bâtonnier Bouderbala dans le collimateur des magistrats   

Suite à une plainte déposée par un groupe d’avocats connus pour leur proximité avec le parti islamiste Ennahdha, la justice, qui est censée être en grève depuis le 9 juin et pour la troisième semaine consécutive, a convoqué Me Ibrahim Bouderbala pour comparaître en urgence après-demain, lundi 27 juin 2022, devant le président de la Cour de 1ère instance de Tunis.

Les plaignants, qui reprochent au bâtonnier de l’Ordre des avocats tunisiens ses positions favorables au projet de réforme politique du président de la république Kaïs Saïed, ont demandé la désignation d’administrateurs judiciaires parmi les anciens bâtonniers appeler à une assemblée générale ordinaire et élective, et présider l’élection d’un nouveau bâtonnier et d’un nouveau conseil national.

Le but, on l’a compris, est double : remplacer l’actuel bâtonnier, dont les positions ne plaisent pas aux avocats affiliés à Ennahdha, et le punir pour ses positions clairement hostiles à la grève des magistrats lancée pour protester contre la révocation, par le président Kaïs Saïed, de 57 magistrats poursuivis dans des affaires de corruption et d’atteinte à la sécurité de l’Etat.

