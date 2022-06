Le Ciné-Madart à Carthage accueille ce soir la projection des deux films « Je me suis mordue la langue » et « Jardin d’essai » dans le cadre du cycle « Récits d’Algérie ». Un débat en visioconférence avec les réalisatrices aura lieu après la projection.

Le programme « Récits d’Algérie » comprend des courts et des longs métrages réalisés par de jeunes cinéastes qui vivent en Algérie, et d’autres qui sont en exil. Les films proposés posent un regard sur la société algérienne et racontent aussi bien des récits individuels que des chapitres de la grande Histoire de l’Algérie.

Le cycle sera clôturé ce soir avec deux courts-métrages réalisés par des femmes, il s’agit de « Je me suis mordue la langue » de Nina Khada, ce film qui a été tourné à Tunis a remporté le Poulain d’argent documentaire au FESPACO 2021 et a été Sélectionné à Clermont-Ferrand dans la section : « Regards d’Afrique ».

Le deuxième film sera « Jardin d’essai » de Dania Raymond, une coproduction franco-algérienne qui a obtenu le Prix du Jury Jeune au Festival du Cinéma de Brive, le Prix du Meilleur Court Métrage au Festival du Film Arabe de Fameck et Mention Spéciale du Jury au Festival International de Cinéma de Valdivia (Chili).

F.B