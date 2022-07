Nouvelle constitution : L’Union européenne s’exprime sur le référendum prévu le 25 juillet en Tunisie

L’Union européenne s’est exprimée aujourd’hui, lundi 11 juillet 2022, sur le référendum prévu le 25 juillet concernant la nouvelle Constitution, tout en affirmant continuer, en sa qualité «de partenaire majeur de la Tunisie», à suivre de près le processus politique, et à être aux côtés du peuple tunisien dans cette phase importante.

«Le 25 juillet, les Tunisiens sont appelés à voter sur une nouvelle Constitution, qui devrait être une étape importante dans le processus vers la normalité institutionnelle et l’équilibre démocratique», lit-on notamment dans la déclaration du Haut représentant pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité.

L’UE indique également «prendre note des préoccupations exprimées concernant l’avant-projet publié le 30 juin et le processus de son élaboration», en ajoutant :« Conformément aux commentaires antérieurs formulés par l’UE à différents niveaux et par la Commission de Venise, un dialogue national inclusif est la pierre angulaire de tout processus constitutionnel crédible et de la stabilité à long terme. Il est essentiel de rassembler le plus large éventail possible d’acteurs politiques et sociaux pour relever les défis politiques, économiques et sociaux auxquels le pays est confronté».

Et de conclure : «La force du partenariat -Tunisie repose sur des valeurs partagées et un attachement aux principes, aux libertés individuelles et à l’État de droit, à la séparation des pouvoirs et à l’indépendance du pouvoir judiciaire démocratique. C’est d’autant plus pertinent aujourd’hui. Nous sommes prêts à continuer à soutenir la consolidation d’un acquis démocratique, ainsi que les réformes nécessaires pour améliorer durablement la situation socio-économique».

