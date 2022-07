Tunisie – Projet de constitution : La coalition Samoud réitère son rejet «malgré les amendements positifs»

Bien qu’elle ait considéré que les modifications apportées par le président de la république, Kaïs Saïed, à son projet de constitution ont été «positives», la coalition Samoud son appel à voter »non » au référendum du 25 juillet, qui portera sur ce projet.

La coalition Somoud a, en effet, salué, via un communiqué rendu public ce lundi 11 juillet 2022, la réactivité du président de la république aux appels des différentes forces politiques à revoir le projet de constitution qui avait été publié dans le Journal officiel de la république tunisienne (Jort) le 30 juin dernier. Même si ses modifications n’ont pas été forcément légales.

«Des amendements positifs», notamment en ce qui concerne les droits et libertés, selon la coalition, mais qui ne suffisent, toutefois, pas, et ce, à cause des lacunes et violations encore présentes dans le projet de constitution, comme :

– le déséquilibre entre les pouvoirs,

– l’immunité totale accordée au président de la républiques,

– les conditions insurmontables pour le retrait de la confiance au gouvernement,

– la composition de la Cour constitutionnelle,

– la concentration des pouvoirs aux mains du président, etc.

Samoud a, par ailleurs, appelé à exercer plus de «pression positive» pour pousser à plus de réformes et à ouvrir «un vrai dialogue» entre le chef de l’Etat et les forces qui soutiennent le processus du 25 juillet (2021).

C. B. Y.