Afef Daoud : «Le référendum est une continuité d’un parcours individuel et ne peut être légitime»

Afef Daoud, présidente du Conseil national du parti Ettakatol, a, comme de nombreux politiciens, exprimé son rejet du projet de constitution du président Kaïs Saïed, qui sera soumis au vote lors du référendum du 25 juillet.

Il s’agit d’«une continuité d’un parcours individuel et ne peut être légitime», a-t-elle déclaré sur les ondes de Shems FM, ce jeudi 14 juillet 2022, affirmant que dans le projet de constitution en question, le président de la république ne peut pas être jugé et qu’il est au-dessus de la loi et au-dessus de la constitution elle-même.

«Le président a saisi les revendications économiques et sociales du peuple et les a transformées en une constitution qui ouvre la voie à une gouvernance individuelle, complète et globale», a encore déploré Mme Daoud.

C. B. Y.